Benzema apre ad un ritorno in Nazionale: "Concentrato su ciò che ho ora, ma non si sa mai..."

Nel corso della lunga intervista concessa all'edizione odierna di AS, Karim Benzema ha raccontato la sua esperienza in Arabia Saudita: "L'Arabia Saudita ha bisogno di giocatori come Cristiano - ha esordito l'ex attaccante del Real Madrid - o come me, o come altri che sono venuti qui per dare loro qualcosa di ciò che abbiamo in Europa. Dobbiamo insegnare ai ragazzi qui cosa serve affinché possano andare in altri club. È un paese che si sta aprendo. Le persone sono educate nelle loro interazioni quotidiane. È un ottimo posto per me".

Ti senti apprezzato?

"Sì, moltissimo. Quando ho firmato, avevo appena vinto il Pallone d'Oro quella stagione. Non era la fine della mia carriera, volevo giocare e continuare a divertirmi giocando a calcio. Mi trovo molto bene in questo club. I tifosi sono fantastici, anche i ragazzi vogliono lavorare sodo. Queste sono cose che apprezzo molto ogni giorno

Si parla di Zidane come prossimo allenatore della nazionale francese...

"Penso che abbia tutto ciò che serve. Lo ha dimostrato al Real Madrid. Ora c'è un altro allenatore, ma penso che Zizou sia il numero uno".

Benzema tornerà in nazionale francese?

"La nazionale è un po' lontana, ma non si sa mai. Sono concentrato su quello che ho ora".