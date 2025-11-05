Kimmich: "È stata una delle partite più intense della mia vita, abbiamo saputo soffrire"

Di passaggio in zona mista dopo la vittoria per 2-1 del Bayern Monaco a Parigi (la sedicesima in 16 partite stagionali per la squadra di Kompany), Joshua Kimmich non ha nascosto la sua soddisfazione. Il centrocampista bavarese ha ammesso di aver vissuto una serata difficile, soprattutto quando la squadra si è ritrovata in dieci uomini: "È stata una delle partite più intense della mia vita", ha dichiarato Kimmich. "Nel primo tempo siamo riusciti a sfruttare bene i loro punti deboli. Nella ripresa abbiamo difeso in modo eccellente. A parte il gol di João Neves, non hanno creato vere occasioni, solo tiri dalla distanza. Con Neuer in porta, possiamo permettercelo".

Una dimostrazione di fiducia e solidità da parte del leader del centrocampo tedesco, che ha elogiato la compattezza del gruppo e la serenità mostrata anche nei momenti più difficili. La vittoria del Bayern, nonostante l’inferiorità numerica, conferma il carattere della squadra di Kompany, capace di resistere alla pressione del PSG e di capitalizzare le proprie occasioni con lucidità.

Per Kimmich, protagonista silenzioso ma imprescindibile, la sfida del Parco dei Principi resterà una delle più significative della stagione: intensa, combattuta e vinta con maturità