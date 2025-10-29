Andrich e Kimmich inseparabili? Il giocatore del Leverkusen: "Una volta lo odiavo"

Il centrocampista del Bayer Leverkusen, Robert Andrich, e il giocatore del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, sono famosi in Germania per la loro intesa, dentro e fuori dal campo. I due centrocampisti hanno persino trascorso insieme le ultime vacanze, per rendere l'idea (fra l'altro in Italia), ma il primo ha rivelato un retroscena svelando che non sempre è stato così, il loro rapporto.

Il capitano del Bayer Leverkusen in una intervista rilasciata alla Bild ha svelato: "Una volta ho detto a Joshua: 'Non so perché, ma ti odiavo'. Spesso ci si forma un'opinione prima di conoscere davvero una persona. È stato il caso mio con Josh; avevo dei pregiudizi, non buoni che lo riguardavano. Questo è un esempio calzante di come noi calciatori spesso presentiamo un'immagine diversa in campo rispetto alla vita reale", ha continuato Andrich.

Il giocatore ha poi raccontato come è nata la loro amicizia: "Inizialmente ero più vicino a David Raum in nazionale. Joshua si è unito a noi più tardi. Questa amicizia si è sviluppata ulteriormente dopo il secondo e il terzo ritiro con la Nazionale tedesca". La reazione di Kimmich alla confessione? "Odio è una parola difficile", ha detto.

Andrich ha anche spiegato perché non gli piaceva la stella del Bayern: "Siamo entrambi il tipo di ragazzi che sembrano molto intensi durante una partita; non si ride molto. Ciò che mi ha dato fastidio di lui è stata la rapidità con cui si mostrava negativo in campo quando qualcosa non gli andava a genio", ha detto il 31enne. E ancora: "Non piace a tutti, a me all'inizio non piaceva affatto. Forse perché in un certo senso speri sempre che il Bayern inciampi. In realtà è un segno di rispetto. Se lo sono semplicemente guadagnato nel corso degli anni".