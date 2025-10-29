Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Andrich e Kimmich inseparabili? Il giocatore del Leverkusen: "Una volta lo odiavo"

Andrich e Kimmich inseparabili? Il giocatore del Leverkusen: "Una volta lo odiavo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:26Calcio estero
Daniele Najjar

Il centrocampista del Bayer Leverkusen, Robert Andrich, e il giocatore del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, sono famosi in Germania per la loro intesa, dentro e fuori dal campo. I due centrocampisti hanno persino trascorso insieme le ultime vacanze, per rendere l'idea (fra l'altro in Italia), ma il primo ha rivelato un retroscena svelando che non sempre è stato così, il loro rapporto.

Il capitano del Bayer Leverkusen in una intervista rilasciata alla Bild ha svelato: "Una volta ho detto a Joshua: 'Non so perché, ma ti odiavo'. Spesso ci si forma un'opinione prima di conoscere davvero una persona. È stato il caso mio con Josh; avevo dei pregiudizi, non buoni che lo riguardavano. Questo è un esempio calzante di come noi calciatori spesso presentiamo un'immagine diversa in campo rispetto alla vita reale", ha continuato Andrich.

Il giocatore ha poi raccontato come è nata la loro amicizia: "Inizialmente ero più vicino a David Raum in nazionale. Joshua si è unito a noi più tardi. Questa amicizia si è sviluppata ulteriormente dopo il secondo e il terzo ritiro con la Nazionale tedesca". La reazione di Kimmich alla confessione? "Odio è una parola difficile", ha detto.

Andrich ha anche spiegato perché non gli piaceva la stella del Bayern: "Siamo entrambi il tipo di ragazzi che sembrano molto intensi durante una partita; non si ride molto. Ciò che mi ha dato fastidio di lui è stata la rapidità con cui si mostrava negativo in campo quando qualcosa non gli andava a genio", ha detto il 31enne. E ancora: "Non piace a tutti, a me all'inizio non piaceva affatto. Forse perché in un certo senso speri sempre che il Bayern inciampi. In realtà è un segno di rispetto. Se lo sono semplicemente guadagnato nel corso degli anni".

Articoli correlati
Bayern Monaco, Kimmich sicuro: "Le nostre 13 vittorie non sono una coincidenza" Bayern Monaco, Kimmich sicuro: "Le nostre 13 vittorie non sono una coincidenza"
Il Bayern Monaco non si ferma più e fa 13 su 13. Kimmich: "Non è coincidenza. Siamo... Il Bayern Monaco non si ferma più e fa 13 su 13. Kimmich: "Non è coincidenza. Siamo forti"
Kimmich nella top 10 per presenze della storia della Germania: "Doppio clean sheet,... Kimmich nella top 10 per presenze della storia della Germania: "Doppio clean sheet, avrei firmato"
Altre notizie Calcio estero
Andrich e Kimmich inseparabili? Il giocatore del Leverkusen: "Una volta lo odiavo"... Andrich e Kimmich inseparabili? Il giocatore del Leverkusen: "Una volta lo odiavo"
Barcellona, ecco i tempi per l'infortunio di Pedri. La lista degli stop sale a 8 Barcellona, ecco i tempi per l'infortunio di Pedri. La lista degli stop sale a 8
Occasione Endrick in prestito dal Real Madrid? Il Lione si fa avanti Occasione Endrick in prestito dal Real Madrid? Il Lione si fa avanti
Infrasettimanale anche in Ligue 1: le formazioni di Lorient-PSG. Poi tocca a De Zerbi... Infrasettimanale anche in Ligue 1: le formazioni di Lorient-PSG. Poi tocca a De Zerbi
Kroos si interroga su Flick: "Perché Eric Garcia? Araujo è meglio. E Iñigo Martinez... Kroos si interroga su Flick: "Perché Eric Garcia? Araujo è meglio. E Iñigo Martinez manca"
Quique Sánchez Flores su Vinicius: "Danno d'immagine al Real Madrid, servono provvedimenti"... Quique Sánchez Flores su Vinicius: "Danno d'immagine al Real Madrid, servono provvedimenti"
Kane, il record di Shearer e il possibile ritorno al Tottenham: il Bayern punta su...... Kane, il record di Shearer e il possibile ritorno al Tottenham: il Bayern punta su... Sua moglie
Robinho racconta il carcere in Brasile: "Sono un detenuto come gli altri. E gioco... Robinho racconta il carcere in Brasile: "Sono un detenuto come gli altri. E gioco a calcio"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
3 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Inter, Pio Esposito titolare. Sarri con Dia dal 1'
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"
Immagine top news n.1 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.2 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.3 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.4 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.5 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.6 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.7 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Non solo Luciano Spalletti. Chiellini conferma l'imminente arrivo alla Juventus di un ds
Immagine news Serie A n.2 Sentenza sulla Superlega a Madrid, A22: "La UEFA non più ignorare queste pronunce"
Immagine news Serie A n.3 Douvikas letale, ma Serdar è lesto: il Verona riacciuffa il Como, è 1-1 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Vincono (ancora) le difese: è 0-0 a fine primo tempo tra Roma e Parma
Immagine news Serie A n.5 La Juve prima segna, poi spreca. E Zaniolo la punisce. Con l'Udinese è 1-1 all'intervallo
Immagine news Serie A n.6 Roma, per il futuro occhi su Cissè: già avvenuto un primo contatto con la sua agenzia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Diao: "L'applauso del Manuzzi la spinta giusta per continuare su questa strada"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Simic mastica amaro: "Pari positivo, ma per me sono due punti persi"
Immagine news Serie B n.4 Bisoli sulla lotta promozione: "Ci sono 4 squadre fuori categoria. Una di queste è il Modena"
Immagine news Serie B n.5 Nicolini sulla Samp: "Barak va recuperato. È l'unico che può far fare il salto di qualità"
Immagine news Serie B n.6 Protti sul Bari: "Le aspettative erano altre. La mia salute? Vivo alla giornata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.2 Sambenettese-Ascoli, il derby macchiato dallo striscione: derisi i terremotati ascolani
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.4 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, la Juventus NG eliminata: i rigori sorridono al Renate
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Atalanta e Samb passano il turno. Juve ai calci di rigore
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…