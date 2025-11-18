Atletico Madrid, Gallagher ricorda il derby vinto 5-2: "E' stata una partita incredibile"

Il centrocampista dell'Atletico Madrid Conor Gallagher ha commentato ai taccuini di AS la stagione in corso: "Penso che finora sia andata bene. Non abbiamo iniziato come tutti volevamo; ci sono volute alcune partite per trovare il ritmo, ma da quelle prime partite penso che siamo in ottima forma. Ora siamo in un buon momento e speriamo di poter continuare così. Penso che siamo ancora in fase di costruzione come squadra e stiamo continuando a crescere, ma siamo contenti e ci stiamo godendo questa fase della stagione".

La squadra è in ottima forma. Quali cambiamenti sono stati apportati per portare l'Atlético a questo nuovo livello?

"Non credo che ci siano stati molti cambiamenti. Credo che sia stata semplicemente una progressione naturale per la squadra. Abbiamo iniziato un po' lentamente, come ho detto prima, ma ora siamo in ottima forma. Stiamo dando il massimo in ogni partita per ottenere i tre punti, e tutta la squadra è impegnata, il che è molto importante. Sia i titolari che quelli che entrano dalla panchina sono molto importanti, e credo che questo sia stato dimostrato nell'ultimo mese".

Sei nel club da oltre un anno e sai cosa significa il derby per i tifosi dell'Atlético. Cosa ne pensi della vittoria per 5-2 contro il Real Madrid?

"È stato incredibile. Probabilmente è stata la nostra migliore prestazione stagionale finora. Ed è stato fantastico che sia arrivata contro i nostri più grandi rivali. Penso che dimostri quanto siamo bravi e quanto possiamo essere bravi quando giochiamo al meglio. E, naturalmente, è stato incredibile anche per i tifosi, lo sappiamo".