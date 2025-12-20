Guardiola contro il West Ham, Arteta in casa dell'Everton: la 17a giornata di Premier League
Prosegue il testa a testa fra Arsenal e Manchester City in vetta alla classifica. I primi a scendere in campo sono gli uomini di Guardiola che alle 16 ospiteranno il West Ham mentre alle 21 toccherà ai Gunners fare visita all’Everton. Sfida molto affascinante alle 18.30 con il Tottenham che ospita il Liverpool. I due club separati solo da tre punti vogliono rialzare la testa visto che i Reds sono al quinto posto a pari merito con Crystal Palace, Sunderland e United con 26 punti e gli Spurs sono al decimo insieme al Brighton. Aprirà il turno in Inghilterra invece l’incontro fra Newcastle e Chelsea alle 13.30 mentre domani ci saranno i Red Devils affrontare a Birmingham l’Aston Villa mentre il monday night del 22 dicembre sarà il match fra Fulham e Nottingham Forest che chiuderà il 17° turno.
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea
Bournemouth-Burnley
Brighton-Sunderland
Manchester City-West Ham
Wolverhampton-Brentford
Tottenham-Liverpool
Everton-Arsenal
Leeds-Crystal Palace
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Arsenal 36
2. Manchester City 34
3. Aston Villa 33
4. Chelsea 28
5. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26
7. Sunderland 26
8. Manchester United 26
9. Everton 24
10. Brighton 23
11. Tottenham 23
12. Newcastle 22
13. Bournemouth 21
14. Brentford 20
15. Fulham 20
16. Nottingham 18
17. Leeds 16
18. West Ham 13
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2