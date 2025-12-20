Barcellona a +4 in casa del Villarreal, il Real ne può apprettare: il 17° turno de LaLiga

Scontro al vertice domenica nel campionato spagnolo. La capolista Barcellona scenderà in campo all'Estadio de la Ceramica di Villa-Real per sfidare il Submarino Amarillo, terzo in classifica e protagonista di un ottimo avvio di stagione. I gialli padroni di casa vogliono accorciare sul Real Madrid che invece sarà impegnato quest'oggi al "Bernabeu" contro il Siviglia. Le Merengues sono attardate in classifica rispetto ai blaugrana visto che le due rivali storiche de LaLiga sono separate da quattro lunghezze. L'Atletico Madrid di Simeone sarà impegnato anche lui nella giornata di domani contro il Girona. I Colchoneros del Cholo Simeone occupano la quarta piazza in graduatoria e possono tentare di accorciare proprio sul Villarreal.

LaLiga, 17a giornata

Venerdì 19 dicembre

Valencia - Maiorca 1-1

Sabato 20 dicembre

Oviedo - Celta Vigo

Levante - Real Sociedad

Osasuna - Alaves

Real Madrid - Siviglia

Domenica 21 dicembre

Girona - Atletico Madrid

Villarreal - Barcellona

Elche - Vallecano

Betis Siviglia - Getafe

Lunedì 22 dicembre

Athletic Bilbao - Espanyol

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 punti*

2. Real Madrid 39*

3. Villarreal 35

4. Atletico Madrid 34*

5. Espanyol 30

6. Betis Siviglia 25

7. Athletic Bilbao 23*

8. Celta Vigo 22

9. Siviglia 20

10. Getafe 20

11. Elche 19

12. Alaves 18

13. Vallecano 18

14. Maiorca 18*

15. Real Sociedad 16

16. Valencia 16*

17. Osasuna 15

18. Girona 15

19. Oviedo 10

20. Levante 9

*una gara in più