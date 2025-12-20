Barcellona a +4 in casa del Villarreal, il Real ne può apprettare: il 17° turno de LaLiga
Scontro al vertice domenica nel campionato spagnolo. La capolista Barcellona scenderà in campo all'Estadio de la Ceramica di Villa-Real per sfidare il Submarino Amarillo, terzo in classifica e protagonista di un ottimo avvio di stagione. I gialli padroni di casa vogliono accorciare sul Real Madrid che invece sarà impegnato quest'oggi al "Bernabeu" contro il Siviglia. Le Merengues sono attardate in classifica rispetto ai blaugrana visto che le due rivali storiche de LaLiga sono separate da quattro lunghezze. L'Atletico Madrid di Simeone sarà impegnato anche lui nella giornata di domani contro il Girona. I Colchoneros del Cholo Simeone occupano la quarta piazza in graduatoria e possono tentare di accorciare proprio sul Villarreal.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo
Levante - Real Sociedad
Osasuna - Alaves
Real Madrid - Siviglia
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 39*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 22
9. Siviglia 20
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Real Sociedad 16
16. Valencia 16*
17. Osasuna 15
18. Girona 15
19. Oviedo 10
20. Levante 9
*una gara in più