Il Getafe sogna in grande: dopo Carvajal potrebbero arrivare altri colpi dagli svincolati

Il mercato degli svincolati potrebbe regalare un altro colpo a sorpresa in casa Getafe. Dopo l'ingaggio ufficiale di Dani Carvajal, il club della periferia sud di Madrid starebbe lavorando per portare alla corte di José Bordalás anche Jadon Sancho, attualmente senza squadra dopo la fine della sua esperienza al Manchester United.

Secondo quanto riportato da DAZN España, gli Azulones hanno avviato i contatti per valutare la possibile operazione, anche se resta da risolvere il nodo più importante: il limite salariale imposto dal fair play finanziario della Liga. Il Getafe dovrà infatti trovare una formula per registrare l'ingaggio dell'esterno inglese, classe 2000, dopo aver già sostenuto un investimento importante per Carvajal.

Un progetto basato sui grandi nomi

Il club madrileno, oggi al quattordicesimo posto in campionato, vuole sfruttare il mercato dei giocatori liberi per aggiungere esperienza e qualità alla rosa. Oltre a Sancho, il Getafe avrebbe sondato anche Renato Sanches e starebbe trattando l'arrivo di Dani Parejo, altro nome di grande esperienza nel calcio spagnolo. Ma non è finita qui: la stampa spagnola ha accostato agli Azulones anche Sergio Ramos: secondo El País, l'ex capitano del Real Madrid sarebbe vicino a un possibile accordo con il club, che sogna così di riunire in rosa due leggende madridiste come Carvajal e Ramos.