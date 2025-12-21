Szczesny ancora out, Yamal non riposa mai: Villarreal-Barcellona, le formazioni ufficiali
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Villarreal-Barcellona, match valido per la 17esima giornata di LaLiga. I blaugrana sono chiamati a fare una grande partita per riuscire a valicare il Submarino Amarillo a La Ceramica, specialmente dopo che il Real è tornato in pressione a -1. Lato Marcelino, in campo dal primo minuto l'ex Inter Buchanan da esterno destro mentre in difesa compare l'ex Juve Veiga dal 1', certezza inossidabile della retroguardia casalinga.
Lato Barcellona, invece, Flick non fa a meno di Lamine Yamal (non riposa da 64 giorni, ossia dal match casalingo contro il Girona) e propone il tridente sulla trequarti con Raphinha e Fermin Lopez alle spalle di Ferran Torres. Tra i pali Joan García, tornato dall'infortunio ormai da fine novembre. Per questo da 9 partite consecutive ormai l'ex Juventus Szczesny non trova più spazio in porta da titolare.
Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Navarro, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Perez.
Allenatore: Marcelino.
Barcellona (4-2-3-1): Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha , Ferran Torres.
A disposizione: Bardghji, Bernal, Casado, Fernandez, Lewandowski, Marques, Rashford, Szczesny, Ter Stegen.
Allenatore: Flick.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves 3-0
Real Madrid - Siviglia 2-0
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 42*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 23*
9. Siviglia 20*
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18*
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Osasuna 18*
16. Real Sociedad 17*
17. Valencia 16*
18. Girona 15
19. Oviedo 11*
20. Levante 10*
*una gara in più