A 19 anni e 5 mesi, l'ex Roma Renato Marin entra nella storia del PSG: stabilito un record

Renato Marin ha fatto la storia. Il portiere italo-brasiliano, classe 2006, piombato nell'universo Paris Saint-Germain dopo un percorso di crescita e formazione nelle giovanili della Roma, ha scritto una pagina importante nel club transalpino: è diventato il portiere più giovane a giocare per la squadra capitolina in Coppa di Francia in una competizione ufficiale all'età di 19 anni e 5 mesi. L'ultima volta capitò con Richard Dutruel contro il Lens il 25 aprile 1992 (19 anni e 4 mesi).

Questo dopo aver "tramortito" per 4-0 il Vendée Fontenay, squadra di quinta divisione francese, accedendo ai sedicesimi del torneo nazionale. Luis Enrique, allenatore del PSG, ha commentato nel post-partita: "Penso che quando giochi contro una squadra di un'altra divisione non sia mai facile e devi rimanere vigile e concentrato sulla partita. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo contenti".

Poi, sugli obiettivi futuri, ha aggiunto. “Il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni trofeo e siamo felici di aver vinto l'ultima partita di questo 2025 davvero speciale per tutti i tifosi del PSG, e anche per noi. Siamo felici di trascorrere le vacanze di Natale e spero di tornare con ancora più ambizione per vincere altri trofei", la chiosa del tecnico spagnolo.