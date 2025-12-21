Ahi Nico Gonzalez, ma l'Atletico passeggia: 3-0 al Girona, assist Raspadori. E Simeone corre

Un bolide di controbalzo di Koke, una parata spettacolare di Oblak e le reti di Gallagher e Griezmann (su assist del subentrato Raspadori) allo scadere. Così l’Atletico Madrid chiude l’anno con una vittoria: la banda del 'Cholo' Simeone non è caduta nella trappola tesa dal Girona all'Estadio Municipal de Montilivi, la gara finisce 3-0 per i colchoneros.

L'unica nota dolente, in attesa di saperne di più, è l'uscita di Nico Gonzalez (in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus): l'esterno argentino ha lasciato il campo per infortunio al minuto 28, al suo posto è entrato proprio l'autore del momentaneo raddoppio. L'Atletico si porta così a -5 dal Real Madrid, ma con tre gare di vantaggio rispetto al Villarreal (a -2) in campo in questi istanti contro il Barcellona.

Il risultato

Girona - Atletico Madrid 3-0

13' Koke (A), 38' Gallagher (A), 92' Griezmann (A)

Formazioni ufficiali

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Ivan Martin; Tsygankov, Francés, Joel Roca; Vanat.

A disposizione: Livakovic, Andreev, Hugo Rincón, Asprilla, Lemar, Bryan, Jhon Solís, Gibert, Arango, Papa.

Allenatore: Michel.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julian Alvarez, Sorloth.

A disposizione: Musso, Esquivel, Molina, Javi Galan, Le Normand, Puric, Gallagher, Johnny, Almada, Griezmann, Carlos, Raspadori.

Allenatore: Simeone.

LaLiga, 17a giornata

Venerdì 19 dicembre

Valencia - Maiorca 1-1

Sabato 20 dicembre

Oviedo - Celta Vigo 0-0

Levante - Real Sociedad 1-1

Osasuna - Alaves 3-0

Real Madrid - Siviglia 2-0

Domenica 21 dicembre

Girona - Atletico Madrid 0-3

Villarreal - Barcellona

Elche - Vallecano

Betis Siviglia - Getafe

Lunedì 22 dicembre

Athletic Bilbao - Espanyol

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 punti (17 giornate)

2. Real Madrid 42 (18)

3. Villarreal 35 (18)

4. Atletico Madrid 37 (15)

5. Espanyol 30 (16)

6. Betis Siviglia 25 (16)

7. Celta Vigo 23 (16)

8. Athletic Bilbao 23 (17)

9. Siviglia 20 (17)

10. Getafe 20 (16)

11. Elche 19 (16)

12. Osasuna 18 (17)

13. Vallecano 18 (16)

14. Maiorca 18 (17)

15. Alaves 18 (17)

16. Real Sociedad 17 (17)

17. Valencia 16 (17)

18. Girona 15 (17)

19. Oviedo 11 (17)

20. Levante 10 (16)