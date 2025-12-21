Ahi Nico Gonzalez, ma l'Atletico passeggia: 3-0 al Girona, assist Raspadori. E Simeone corre
Un bolide di controbalzo di Koke, una parata spettacolare di Oblak e le reti di Gallagher e Griezmann (su assist del subentrato Raspadori) allo scadere. Così l’Atletico Madrid chiude l’anno con una vittoria: la banda del 'Cholo' Simeone non è caduta nella trappola tesa dal Girona all'Estadio Municipal de Montilivi, la gara finisce 3-0 per i colchoneros.
L'unica nota dolente, in attesa di saperne di più, è l'uscita di Nico Gonzalez (in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus): l'esterno argentino ha lasciato il campo per infortunio al minuto 28, al suo posto è entrato proprio l'autore del momentaneo raddoppio. L'Atletico si porta così a -5 dal Real Madrid, ma con tre gare di vantaggio rispetto al Villarreal (a -2) in campo in questi istanti contro il Barcellona.
Il risultato
Girona - Atletico Madrid 3-0
13' Koke (A), 38' Gallagher (A), 92' Griezmann (A)
Formazioni ufficiali
Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Ivan Martin; Tsygankov, Francés, Joel Roca; Vanat.
A disposizione: Livakovic, Andreev, Hugo Rincón, Asprilla, Lemar, Bryan, Jhon Solís, Gibert, Arango, Papa.
Allenatore: Michel.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julian Alvarez, Sorloth.
A disposizione: Musso, Esquivel, Molina, Javi Galan, Le Normand, Puric, Gallagher, Johnny, Almada, Griezmann, Carlos, Raspadori.
Allenatore: Simeone.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves 3-0
Real Madrid - Siviglia 2-0
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid 0-3
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti (17 giornate)
2. Real Madrid 42 (18)
3. Villarreal 35 (18)
4. Atletico Madrid 37 (15)
5. Espanyol 30 (16)
6. Betis Siviglia 25 (16)
7. Celta Vigo 23 (16)
8. Athletic Bilbao 23 (17)
9. Siviglia 20 (17)
10. Getafe 20 (16)
11. Elche 19 (16)
12. Osasuna 18 (17)
13. Vallecano 18 (16)
14. Maiorca 18 (17)
15. Alaves 18 (17)
16. Real Sociedad 17 (17)
17. Valencia 16 (17)
18. Girona 15 (17)
19. Oviedo 11 (17)
20. Levante 10 (16)
