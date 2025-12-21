Crisi Wolverhampton: numeri da retrocessione e un record da film horror alle porte

Proprio così: il Wolverhampton dopo 17 partite di Premier League non ha ancora trovato la via della vittoria. Nella stagione corrente, da ultimissimi in classifica e con soli 2 punti e altrettante vittorie, i Wolves stanno attraversando diverse sofferenze e dopo il ko col Brentford al Molineux hanno eguagliato il record negativo detenuto dallo Sheffield United nel 2020-21.

Quanto manca il punto

Pochi si sarebbero aspettati che sarebbe stato replicato a breve, e invece eccoci qui. Ma i numeri non mentono mai, nemmeno in questa occasione: il fanalino di coda del campionato inglese ha segnato il minor numero di gol finora (9), ne ha subiti di più (37) e come se non bastasse è stato sconfitto da tutte e tre le squadre neopromosse. E i 10 ko di fila conseguiti in Premier gridano al bisogno disperato di punti, visto che l'ultimo risale addirittura al 5 ottobre, con un pareggio (1-1) in casa contro il Brighton. L’altro punto stagionale è arrivato con un pareggio 1-1 contro il Tottenham, quando un gol di João Palhinha nei minuti di recupero ha negato loro la vittoria.

Ribaltone di panchina, risultati mancanti

Esonerato Vitor Pereira dopo 10 partite, con Rob Edwards il Wolverhampton viene da 7 sconfitte consecutive e ancora deve conquistare il primo punto. Ma la cosa peggiore è che se non dovesse vincere la prossima gara, i Wolves batteranno il record e diventeranno ufficialmente la squadra con il maggior numero di partite senza vittoria all’inizio di una stagione di Premier League. E il calendario non aiuta: la prossima sarà ad Anfield contro il Liverpool, campione in carica, seppur nel pieno di una stagione tribolata e di alti e bassi.

I Wolves sono una delle sole quattro squadre ad aver accumulato più partite senza vittoria all’inizio di una stagione di Premier League rispetto al Newcastle di quell’anno, insieme a Sheffield United (17 nel 2020-21), Queens Park Rangers (16 nel 2012-13) e Swindon Town (15 nel 1993-94). Presupposti, questi, che lasciano sprofondare i ragazzi di Edwards sempre più verso la Championship (Serie B inglese).