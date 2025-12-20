Premier League, l'Arsenal batte l'Everton e si riprende la vetta. Leeds a valanga
Si sono concluse le gare della 17esima giornata di Premier League iniziate oggi alle ore 21. L’Arsenal, eurorivale dell'Inter, si impone per 1-0 in casa dell’Everton grazie a un gol firmato su calcio di rigore da Gyokeres nel primo tempo. Il Leeds ha invece battuto per 4-1 il Crystal Palace trascinato dalle reti di Calvert-Lewin (doppietta), Ampadu e Stach. Di Devenny su rigore l’unica rete ospite.
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea 2-2
Bournemouth-Burnley 1-1
Brighton-Sunderland 0-0
Manchester City-West Ham 3-0
Wolverhampton-Brentford 0-2
Tottenham-Liverpool 1-2
Everton-Arsenal 0-1
Leeds-Crystal Palace 4-1
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Arsenal 39*
2. Manchester City 37*
3. Aston Villa 33
4. Chelsea 29*
5. Liverpool 29*
6. Sunderland 27*
7. Crystal Palace 26*
8. Manchester United 26
9. Everton 24*
10. Brighton 24*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 23*
13. Brentford 23*
14. Bournemouth 22*
15. Fulham 20
16. Leeds 19*
17. Nottingham 18
18. West Ham 13*
19. Burnley 11*
20. Wolverhampton 2*
*una partita in più