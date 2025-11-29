Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ryan Giggs, quasi del Manchester City. Ma andarci vicino conta solamente a bocce

© foto di Balti Touati/PhotoViews
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Calciatore, allenatore e ora proprietario. Ryan Giggs ha vissuto, grazie al calcio, una vita molto interessante. Ha fatto parte di una generazione d'oro del Manchester United, è stato commissario tecnico del Galles per un quadriennio, ora è il co-proprietario del Salford. Da giocatore ha vinto 13 Premier League, 4 FA Cup, 4 coppe di lega, 9 Community Shields, 2 Champions League, 1 Supercoppa UEFA, 1 coppa Intercontinentale, 1 Coppa del Mondo FIFA. Negli scorsi mesi ha lasciato il ruolo da direttore sportivo al Salford per cercare un ingaggio nuovamente come tecnico di una prima squadra.

Lo storico allenatore del Manchester United Alex Ferguson, qualche tempo fa, ha ricordato il processo per ingaggiare Ryan Giggs, svelando: "Il City stava ingaggiando i migliori giovani del momento, senza dubbio. Avrebbe vinto la Youth Cup. Nel caso di Ryan Giggs, abbiamo avuto un allenatore del club che è venuto a trovarmi e ha detto: 'C'è un giovane ragazzo che si allena al City, ma è tifoso dello United. Devi contattarlo'. Io lo feci e così lo portai al Manchester United. Da lì è nata una bella storia".

Insomma, la storia poteva essere riscritta. Però andarci vicino conta solo a bocce e, di certo, il City dell'epoca non sarebbe stato un trampolino uguale a quello dello United. Oggi Ryan Giggs compie 52 anni.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
