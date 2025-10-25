Gladbach-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Kane sulla trequarti, dietro a Jackson
Testacoda in Bundesliga questo pomeriggio, visto che per l'8^ giornata va in scena Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco. La formazione di casa è ancora a secco di vittorie, è ultima in classifica e per il momento non ha trovato la svolta sperata con il cambio in panchina (con Polanski che ha preso il posto di Seoane). Pomeriggio proibitivo per il Borussia, dato che si trova di fronte un Bayern che non sbaglia un colpo.
Due ex Serie A nell'undici iniziali del Gladbach, con Diks al centro della difesa e Engelhardt in mezzo al campo. Dall'altra parte, nel classico 4-2-3-1 bavarese. Kompany decide di arretrare Kane sulla line dei trequartisti posizionandolo alle spalle di Jackson. Di seguito le formazioni ufficiali:
Borussia Minchengladbach (4-4-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Reitz, Sander, Engelhardt, Castrop; Tabakovic, Honorat. All. Polanski
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Kimmich, Upamecano, Kim, Boey; Bischof, Goretzka; Olise, Kane, Luis Diaz, Jackson. All. Kompany