Ufficiale Borussia Mönchengladbach, arriva Schröder come direttore sportivo al posto di Virkus

Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato ufficialmente che Rouven Schröder succederà a Roland Virkus. Il 49enne lascia il suo incarico all'RB Salisburgo per assumere la posizione vacante di nuovo direttore sportivo del Gladbach. Come spesso accade nei trasferimenti dirigenziali, il club tedesco non ha reso nota la durata del contratto.

"Oltre alla sua esperienza, Rouven Schröder possiede le competenze necessarie e le capacità comunicative richieste per questo compito impegnativo", ha dichiarato l'amministratore delegato Stefan Stegemann. "Siamo convinti che, insieme alla squadra sportiva, riuscirà sia a gestire le sfide immediate sia a plasmare il futuro sportivo del club".

Per liberare Schröder dal suo contratto, che sarebbe scaduto nel 2028, i Puledri, avrebbero pagato una cifra che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro.