Ieri magia su punizione, ma il futuro è da scrivere: offerta dal Messico per Griezmann
Decisivo ieri sera in Coppa del Re con un magistrale calcio di punizione che ha deciso la sfida contro il Deportivo La Coruna (1-0), Antoine Griezmann dimostra ancora una volta quanto la sua esperienza possa fare la differenza, nonostante non sia più un titolare fisso all’Atletico Madrid. L’attaccante francese, 34 anni, continua a rispondere presente nei momenti chiave, guadagnandosi gli elogi di Diego Simeone, che ha sottolineato come il suo gol sia la testimonianza del talento e della magia che Griezmann porta sempre in campo, contribuendo a motivare e trascinare il gruppo.
Simeone, del resto, ha più volte lodato il contributo del francese, miglior marcatore di sempre del club con 208 reti: "Antoine ha sempre dato il massimo, è stato un esempio per i compagni, capace di crescere e affermarsi fino a diventare campione del mondo. Il suo talento e il suo impegno sono senza tempo", aveva dichiarato lo scorso ottobre, in occasione del 200° gol segnato con la maglia rojiblanca.
Nonostante il rinnovo fino al 2027, il futuro di Griezmann potrebbe subire una svolta inaspettata. I Rayados di Monterrey, dopo l’addio di Sergio Ramos, hanno messo gli occhi sul francese per farne la loro nuova stella. Secondo El Chiringuito, l’offerta economica e le condizioni proposte alla famiglia del giocatore avrebbero attirato la sua attenzione, anche se Griezmann ha sempre dichiarato di voler chiudere la sua carriera negli Stati Uniti.
