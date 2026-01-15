Griezmann in Messico? L'allenatore dei Rayados smentisce: "Voci assurde e infondate"

Antoine Griezmann potrebbe lasciare l’Atlético Madrid in estate, nonostante il contratto con i colchoneros sia valido fino al 2027. Il club spagnolo sembra pronto a lasciarlo partire senza opporre resistenza, ringraziandolo per gli anni importanti trascorsi a Madrid. Da tempo circolano voci su un possibile approdo del francese in MLS, attratto dalla cultura americana e dagli sport americani, in particolare dal football.

Negli ultimi giorni, però, un’altra ipotesi aveva preso piede: secondo la stampa spagnola, i Rayados di Monterrey avrebbero manifestato un forte interesse per Griezmann, desiderando farne la stella della prossima stagione dopo la partenza di Sergio Ramos. Un'offerta allettante sia economicamente sia per la famiglia dell’attaccante, anche se Griezmann aveva sempre dichiarato di puntare a un futuro negli Stati Uniti.

Tuttavia, la pista messicana è stata subito smentita dal tecnico del Monterrey, Domenec Torrent, che ha bollato le voci come "assurde e infondate". "Abbiamo già completato il contingente di giocatori stranieri, non possiamo acquistare altri elementi", ha spiegato. Torrent ha anche criticato i rumors circolati in passato, dai presunti litigi nello spogliatoio alle presunte tensioni con giocatori, precisando: "Io mi concentro solo sulla partita, non seguo i social".