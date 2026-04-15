Umtiti attacca il Barça: "Due rossi, si complicano la vita da soli. Errori che costano caro"

È sempre la stessa storia. Ex difensore del Barcellona tra il 2016 e il 2023, Samuel Umtiti ha espresso tutto il suo rammarico dopo l’ennesima eliminazione europea dei blaugrana, questa volta nei quarti di finale di Champions League contro l’Atlético Madrid (3-2 complessivo).

Ospite di una trasmissione televisiva, il campione del mondo 2018 ha analizzato con durezza la prestazione della sua ex squadra, sottolineandone limiti e fragilità difensive. "Tutti pensavano che il Barcellona avrebbe eliminato facilmente l’Atlético, ma resto deluso da questa squadra, soprattutto in fase difensiva", ha dichiarato Umtiti.

L’ex centrale di Lecce e Lione ha poi evidenziato come alcuni episodi abbiano condizionato la doppia sfida: "Si prendono due cartellini rossi nelle due partite, si complicano la vita da soli. È sempre la stessa storia. Sì, giocano con una linea difensiva molto alta, ma su una singola azione arrivano in ritardo… e quel ritardo costa carissimo".

Secondo Umtiti, il vero nodo della doppia sfida sarebbe emerso soprattutto nei duelli individuali e nella gestione dei momenti chiave: "A parità numerica non c’era partita per lunghi tratti. L’Atlético, invece, si è dimostrato solido e concreto". Parole che suonano come una critica severa ma lucida nei confronti di un Barcellona che, ancora una volta, vede interrompersi il proprio percorso europeo ai quarti di finale.