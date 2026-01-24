Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guardiola tallona l'Arsenal, occhio al Tottenham: Premier League, il programma

© foto di Federico Serra
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il sipario della 23ª giornata di Premier League si apre questo pomeriggio a Londra, all’Olympic Stadium, dove i padroni di casa del West Ham vanno a caccia di punti salvezza ospitando il Sunderland a partire dalle 13:30. Si prosegue alle 16:00 con tre partite: il Tottenham cerca di uscire dalla crisi anche in campionato ospite del Burnley; il Fulham se la vedrà contro il Brighton e il Manchester City, infine, accoglie all’Etihad i Wolves fanalino di coda del campionato.

Tre punti permetterebbero a Pep Guardiola e i suoi di staccare momentaneamente l’Aston Villa e di portarsi a -4 dall’Arsenal. Chiude il sabato il Liverpool, che alle 18:30 va a domicilio sul campo del Bournemouth. Con possibilità di accorciare sul terzo posto di Emery.

Questo il programma della 23ª giornata di Premier League

Sabato 24 gennaio
West Ham - Sunderland ore 13:30
Burnley - Tottenham ore 16:00
Fulham - Brighton ore 16:00
Manchester City - Wolverhampton ore 16:00
Bournemouth - Liverpool ore 18:30

Domenica 25 gennaio
Brentford - Nottingham Forest ore 15:00
Crystal Palace - Chelsea ore 15:00
Newcastle - Aston Villa ore 15:00
Arsenal - Manchester United ore 17:30

Lunedì 26 gennaio
Everton - Leeds ore 21:00

La classifica
1.⁠ ⁠Arsenal - 50 punti (22 partite giocate)
2.⁠ ⁠Manchester City - 43 (22)
3.⁠ ⁠Aston Villa - 43 (22)
4.⁠ ⁠Liverpool - 36 (22)
5.⁠ ⁠Manchester United - 35 (22)
6.⁠ ⁠Chelsea - 34 (22)
7.⁠ ⁠Brentford - 33 (22)
8.⁠ ⁠Newcastle - 33 (22)
9.⁠ ⁠Sunderland - 33 (22)
10.⁠ ⁠Everton - 32 (22)
11.⁠ ⁠Fulham - 31 (22)
12.⁠ ⁠Brighton & Hove Albion - 30 (22)
13.⁠ ⁠Crystal Palace - 28 (22)
14.⁠ ⁠Tottenham - 27 (22)
15.⁠ ⁠AFC Bournemouth - 27 (22)
16.⁠ ⁠Leeds - 25 (22)
17.⁠ ⁠Nottingham Forest - 22 (22)
18.⁠ ⁠West Ham - 17 (22)
19.⁠ ⁠Burnley - 14 (22)
20.⁠ ⁠Wolverhampton - 8 (22)

