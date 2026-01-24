Guardiola tallona l'Arsenal, occhio al Tottenham: Premier League, il programma
Il sipario della 23ª giornata di Premier League si apre questo pomeriggio a Londra, all’Olympic Stadium, dove i padroni di casa del West Ham vanno a caccia di punti salvezza ospitando il Sunderland a partire dalle 13:30. Si prosegue alle 16:00 con tre partite: il Tottenham cerca di uscire dalla crisi anche in campionato ospite del Burnley; il Fulham se la vedrà contro il Brighton e il Manchester City, infine, accoglie all’Etihad i Wolves fanalino di coda del campionato.
Tre punti permetterebbero a Pep Guardiola e i suoi di staccare momentaneamente l’Aston Villa e di portarsi a -4 dall’Arsenal. Chiude il sabato il Liverpool, che alle 18:30 va a domicilio sul campo del Bournemouth. Con possibilità di accorciare sul terzo posto di Emery.
Questo il programma della 23ª giornata di Premier League
Sabato 24 gennaio
West Ham - Sunderland ore 13:30
Burnley - Tottenham ore 16:00
Fulham - Brighton ore 16:00
Manchester City - Wolverhampton ore 16:00
Bournemouth - Liverpool ore 18:30
Domenica 25 gennaio
Brentford - Nottingham Forest ore 15:00
Crystal Palace - Chelsea ore 15:00
Newcastle - Aston Villa ore 15:00
Arsenal - Manchester United ore 17:30
Lunedì 26 gennaio
Everton - Leeds ore 21:00
La classifica
1. Arsenal - 50 punti (22 partite giocate)
2. Manchester City - 43 (22)
3. Aston Villa - 43 (22)
4. Liverpool - 36 (22)
5. Manchester United - 35 (22)
6. Chelsea - 34 (22)
7. Brentford - 33 (22)
8. Newcastle - 33 (22)
9. Sunderland - 33 (22)
10. Everton - 32 (22)
11. Fulham - 31 (22)
12. Brighton & Hove Albion - 30 (22)
13. Crystal Palace - 28 (22)
14. Tottenham - 27 (22)
15. AFC Bournemouth - 27 (22)
16. Leeds - 25 (22)
17. Nottingham Forest - 22 (22)
18. West Ham - 17 (22)
19. Burnley - 14 (22)
20. Wolverhampton - 8 (22)
