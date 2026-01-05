Panchina Manchester United, Glasner in pole. Ma lui non ha fretta, anche se in scadenza

Oliver Glasner è emerso come uno dei principali candidati per sostituire Ruben Amorim al Manchester United. L'uscita fragorosa del tecnico portoghese dopo le critiche evidenti rivolte alla dirigenza dei Red Devils post-pareggio contro il Leeds domenica hanno provocato un terremoto dalle parti di Old Trafford e ora Darren Fletcher è stato incaricato come allenatore ad interim. Mentre il toto nomi riecheggia.

Secondo quanto riferito da Manchester Evening News, tuttavia, lo United sarebbe tranquillo nel lasciare Fletcher alla guida della prima squadra per più di una sola partita, mentre valuta le opzioni per il successore permanente di Amorim. Uno dei profili fortemente indiziati per prendere il testimone di Amorim sarebbe Glasner, allenatore del Crystal Palace vincitore della scorsa FA Cup, essendo anche in scadenza di contratto con il club inglese (il 30 giugno).

Ma un indizio, risalente a una vecchia intervista rilasciata a Kicker da Glasner, escluderebbe il possibile approdo di Glasner a Old Trafford. "Non c’è tempo. Credetemi, in questo momento non penso affatto al mio futuro. Non è importante adesso. So che ci sono tantissime voci. Ma non so quante squadre avrei allenato negli ultimi tre mesi e sono ancora qui seduto. Non appena prenderemo una decisione, per prima cosa lo sapranno i giocatori e, in secondo luogo, lo sapranno anche i media".

I colloqui per il rinnovo con il Palace intanto sono stati rinviati e questo ha generato interesse e curiosità: "Semplicemente non ne abbiamo parlato. Il presidente era negli Stati Uniti. (...) Ecco perché diciamo: rimandiamolo a quando avremo tempo, così non avviene tra tre riunioni da dieci minuti. Vogliamo farlo in un’atmosfera rilassata e al momento non c’è un’atmosfera rilassata. Per questo lo abbiamo rimandato". Insomma, non ci sarebbe alcuna intenzione da parte di Glasner di lasciare a stagione in corso la panchina dei Glaziers.