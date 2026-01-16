TMW
Sunderland, chiuso l'arrivo di Tabi dall'Hapoel Petah Tikva: costerà 3.8 milioni di euro
Il Sunderland ha chiuso per l'arrivo dell'ala Jocelin Tabi. Il 20 enne ivoriano, proveniente dall'Hapoel Petah Tikva (ma di proprietà del Maccabi Netanya) il club di Premier li ha avuto la meglio sul Celtic, pagano la cifra di 3,8 milioni di euro e 5 anni e mezzo di contratto .
Operazione conclusa dall' agenzia FisherSport di Alessandro Pezzoli (nella foto) e Fabio Dall’Ara
