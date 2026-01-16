Arteta sulle critiche a Gyokeres: "È il numero 9 dell'Arsenal, normale ci sia pressione"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è intervenuto per spegnere le polemiche nate dopo l'acceso diverbio tra Declan Rice e il vice-allenatore Albert Stuivenberg avvenuto durante la sfida al Chelsea. Le telecamere di Sky Sports avevano infatti immortalato i due in un teso confronto nel tunnel di Stamford Bridge durante l'intervallo della semifinale di andata di Carabao Cup, vinta dai Gunners per 3-2. Nel video, diventato subito virale sui social, si vede Rice gesticolare frustrato verso lo storico collaboratore di Arteta, prima che il tempestivo intervento del difensore Gabriel riportasse la calma. "È tutto risolto, va tutto bene. Quando sono venuto a conoscenza del problema, era già stato chiarito internamente", ha spiegato lo spagnolo.

Arteta ha poi sottolineato come questo tipo di nervosismo sia in realtà il sintomo della disperata voglia di vincere che anima sia il giocatore che lo staff, confermando che il clima all'interno dello spogliatoio resta sereno nonostante le scintille in campo.

Arteta ha poi dedicato un passaggio fondamentale a Viktor Gyökeres, finito sotto i riflettori non solo per i gol, ma anche per l'enorme pressione che comporta essere il numero 9 di una squadra in lotta per il titolo. "Non l'ho mai visto dubitare di se stesso. È un professionista estremamente esigente e sa perfettamente quale livello ci serva", ha dichiarato l'allenatore, aggiungendo che le critiche sono parte del gioco per chi ricopre certi ruoli in un top club. "Ci si aspetta che siamo sempre eccellenti e costanti: è il peso che ogni grande attaccante e ogni allenatore deve saper portare per vincere".