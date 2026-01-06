Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Glasner spegne le voci sullo United: "Non hanno senso, solo speculazioni e perdita di tempo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:42Calcio estero
Michele Pavese

Oliver Glasner prova a spegnere sul nascere le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Manchester United. Indicato da diversi media come uno dei possibili eredi di Ruben Amorim, l’attuale allenatore del Crystal Palace ha scelto la linea della fermezza alla vigilia della sfida di Premier League contro l’Aston Villa.

In conferenza stampa, il tecnico austriaco ha liquidato le indiscrezioni senza lasciare spazio a interpretazioni, ribadendo con decisione il proprio ruolo attuale. "Sono l’allenatore del Crystal Palace. Commentare queste speculazioni non ha alcun senso ed è solo una perdita di tempo", ha dichiarato, invitando implicitamente i giornalisti a concentrarsi sul presente della sua squadra. Glasner ha poi allargato il discorso sul valore relativo dei contratti nel calcio moderno, sottolineando come la durata di un accordo non rappresenti una garanzia né per gli allenatori né per i club. "In Premier League molti tecnici hanno firmato rinnovi e oggi non sono più al loro posto. Puoi anche vincere trofei e poi non allenare più lì", ha aggiunto.

Pur essendo in scadenza di contratto la prossima estate, Glasner ha assicurato che questo aspetto non influenzerà il suo impegno fino al termine della stagione con le Eagles. Dietro le quinte, però, il suo profilo continua a piacere alla dirigenza del Manchester United, che lo considera ancora tra i candidati più credibili per il dopo Amorim. Pubblicamente, almeno per ora, Glasner resta concentrato solo su Crystal Palace.

