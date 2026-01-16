Real Betis, nuova avventura in Spagna per Petit: l'attaccante in prestito al Granada
Nuova avventura in Spagna per Gonzalo Petit, che nella seconda parte della stagione vestirà la maglia del Granada. Il Real Betis Balompié, proprietario del cartellino dell’attaccante, ha infatti deciso di interrompere anticipatamente il prestito al Mirandés, esercitando l’apposita clausola presente nell’accordo.
Di seguito il comunicato ufficiale del club andaluso:
"Gonzalo Petit giocherà in prestito al Granada nella seconda parte della stagione
Il Real Betis Balompié ha esercitato la clausola che gli consentiva di risolvere anticipatamente il suo prestito al CD Mirandés
Gonzalo Petit giocherà nel Granada CF nella seconda parte della presente stagione. Il Real Betis Balompié ha esercitato la clausola che gli permetteva di risolvere anticipatamente il suo prestito e in questo modo l’attaccante pone fine alla sua esperienza al CD Mirandés.
Petit conclude la sua tappa nel club burgalese dopo aver disputato un totale di 21 partite, nelle quali ha realizzato cinque gol e fornito un assist.
Il Club gli augura la migliore delle fortune in questa nuova sfida professionale".
