Atletico Madrid, un Simeone almeno fino al 2030: Giuliano ha firmato il rinnovo
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atlético Madrid ha blindato in queste ore il futuro Giuliano Simeone. L'attaccante argentino ha firmato un nuovo contratto a lungo termine che lo legherà ai Colchoneros fino al giugno 2030.
Il ventitreenne, sotto la guida del padre Diego, è diventato nelle ultime due stagioni una colonna portante della squadra, mettendo in mostra una continuità di rendimento straordinaria. In questa stagione, l'esterno argentino ha già collezionato 3 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, confermandosi un titolare inamovibile.
A rendere Giuliano Simeone un elemento indispensabile per lo scacchiere del "Cholo" non sono solo i numeri, ma anche la sua velocità devastante sulle fasce e uno spirito di sacrificio in fase difensiva fuori dal comune. Prestazioni che lo proiettano come uno dei potenziali protagonisti dell'Argentina in vista dei Mondiali 2026.
