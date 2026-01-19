Guehi saluta il Crystal Palace: "Eternamente grato, qui lascio un pezzo della mia vita"

Il trasferimento al Manchester City ha aperto un nuovo capitolo nella carriera di Marc Guéhi, ma il difensore inglese non dimentica il percorso che lo ha portato fin qui. Dopo il passaggio dal Crystal Palace ai Citizens per 20 milioni di sterline, il centrale ha voluto dedicare parole sentite al club del sud di Londra, che considera casa sua.

Guéhi lascia il Palace dopo 188 presenze complessive, da leader della squadra e con un trofeo storico in bacheca: la FA Cup conquistata lo scorso maggio, uno dei momenti più alti della recente storia del club. Un legame profondo, nato anche dalle sue radici: cresciuto nel sud di Londra, ha sempre sentito in modo particolare il rapporto con l’ambiente e con i tifosi.

“È difficile spiegare a parole quello che provo”, ha raccontato. “Venendo da questa zona, so cosa rappresenta il Palace per la gente. Questo club significa tantissimo per me: è una parte fondamentale della mia vita e lo sarà per sempre”.

Poi il ringraziamento a tutto il mondo biancorosso: “Sarò eternamente grato al Palace, perché senza questo club non sarei qui oggi. Ringrazio i tifosi e ogni singola persona che lavora nella squadra. Auguro loro il meglio per il futuro”.