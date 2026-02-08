Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guehi: "Il City un sogno". Pazzo di Guardiola: "Ha migliorato massicciamente il mio gioco"
Oggi alle 17:11
Una delle aggiunte richieste più a gran voce da Pep Guardiola al Manchester City è stata quella di Marc Guéhi. Il difensore inglese ha lasciato il Crystal Palace con sei mesi d'anticipo rispetto alla conclusione del contratto per indossare la maglia degli sky blues. "È stato un sogno", ha commentato ai microfoni ufficiali del nuovo club, dopo tre presenze raggiunte finora. E nel giro di poche settimane si vedono già i risultati di un lavoro a stretto contatto con Guardiola.

"Pep ha migliorato massicciamente il mio modo di giocare. È una persona che crede molto in noi. C'è tantissima attenzione ai dettagli e molta influenza sul modo in cui vogliamo esprimerci: come singoli cerchiamo sempre di progredire e migliorare. Quando hai un allenatore, uno staff tecnico e dei compagni di squadra ossessionati a questi livelli, il tuo gioco non può che raggiungere nuove vette", ha spiegato Guehi. "Spero di poter continuare così".

Per il futuro, insomma, ci sono solo belle speranze e attese. Mentre oggi lo aspetta il big match contro il Liverpool (ore 17:30): "Dobbiamo solo continuare così: siamo sicuramente sulla strada giusta. È fondamentale continuare a crescere come squadra, assicurandoci di migliorare in ogni singola fase di gioco. Vincere le partite è fondamentale in ogni competizione, quindi finché continueremo su questa rotta - ha aggiunto il centrale inglese di 25 anni - non vedo perché non dovremmo raggiungere i nostri obiettivi stagionali".

E sull'incrocio con il Liverpool campione d'Inghilterra in carica, fuori casa: "Anfield non è un campo facile, ma se mostreremo resilienza e spirito di squadra, consapevoli di avere le qualità per competere contro chiunque, avremo piena fiducia nei nostri mezzi. Si tratta di fare il nostro lavoro: scendere in campo con lo spirito giusto, restare concentrati e provare a prenderci la vittoria", ha detto Guehi. "L'obiettivo è sempre vincere e migliorare. La stagione è ancora lunga, ci sono molti punti in palio e tante battaglie da affrontare. La nostra mentalità è guardare avanti e provare a vincere sempre".

