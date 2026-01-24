Manchester City, Guardiola sul debutto di Guehi: "I buoni giocatori si adattano in fretta"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato a BBC Match of the Day dopo la vittoria della sua squadra contro il Wolverhampton: "Abbiamo vinto contro una squadra che era imbattuta nelle ultime quattro o cinque partite, quindi sono molto soddisfatto. Marmoush? La gente ne fa una questione di numeri, quindi di assist e gol. Sono contento di Omar per la sua energia"

Sul debutto di Marc Guehi con i Citizens: "Il capitano del Crystal Palace deve essere qualcosa di speciale, sono davvero contento per lui. È così esigente con noi stessi, per fare meglio. I buoni giocatori si adattano in fretta e capiscono il gioco, ecco perché".