Manchester City, Guardiola sul debutto di Guehi: "I buoni giocatori si adattano in fretta"
Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato a BBC Match of the Day dopo la vittoria della sua squadra contro il Wolverhampton: "Abbiamo vinto contro una squadra che era imbattuta nelle ultime quattro o cinque partite, quindi sono molto soddisfatto. Marmoush? La gente ne fa una questione di numeri, quindi di assist e gol. Sono contento di Omar per la sua energia"
Sul debutto di Marc Guehi con i Citizens: "Il capitano del Crystal Palace deve essere qualcosa di speciale, sono davvero contento per lui. È così esigente con noi stessi, per fare meglio. I buoni giocatori si adattano in fretta e capiscono il gioco, ecco perché".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
