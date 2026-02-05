Guehi non può giocare la finale di Carabao, Guardiola: "Scriveremo alla EFL, è assurdo"

Il Manchester City vuole rivolgersi all’EFL, la lega di calcio professionistica inglese, per chiedere una deroga al regolamento che al momento impedisce a Marc Guehi di scendere in campo nella finale contro l’Arsenal, in programma il 22 marzo a Wembley. Il difensore inglese, arrivato per 20 milioni di sterline, è attualmente fuori dai giochi perché, secondo le regole del torneo, non può rappresentare la squadra nella competizione avendo saltato la partita d’andata della semifinale. Una situazione che ha infastidito Pep Guardiola, che dopo il successo in semifinale contro il Newcastle (3-1) ha confermato di aver chiesto al club di intervenire presso le autorità della lega. Il tecnico spagnolo ha ricordato che quest’anno il regolamento è già stato modificato in alcuni casi, permettendo a certi giocatori di rappresentare due squadre nella stessa edizione della competizione.

"Spero che riusciremo a convincerli, a volte è difficile da capire - ha dichiarato Guardiola al Daily Mail - Apparentemente Marc non poteva giocare il match di ritorno perché non aveva disputato quello d’andata. Ora c’è la finale: perché non dovrebbe giocare? Perché no? Paghiamo il suo stipendio".

Il tecnico ha aggiunto con determinazione: "Scriveremo una lettera, e spero possano modificare la regola e permettergli di giocare". Guardiola ha però riconosciuto che le possibilità di successo sono molto ridotte, viste le restrizioni rigide imposte dalle autorità calcistiche inglesi.