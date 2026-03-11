Ochoa vede il sesto Mondiale: il portiere titolare del Messico si è infortunato gravemente

Il nome di Guillermo Ochoa torna al centro dell’attenzione a meno di 100 giorni dal Mondiale 2026, in programma in Canada, Stati Uniti e Messico. Tesserato con l'AEL Limassol, il 40enne potrebbe entrare nella storia della sua nazionale grazie a un colpo di scena: il grave infortunio del titolare Luis Angel Malagon potrebbe spalancargli le porte del sesto Mondiale della carriera, un record assoluto per un giocatore.

Malagon, 29 anni, portiere del Club América, si è infortunato al piede sinistro durante l’andata degli ottavi di finale della Concacaf Champions League contro il Philadelphia, senza alcun contatto. L’allenatore André Jardine ha parlato di una "lesione seria, probabilmente al tendine d’Achille, speriamo non completa, ma almeno parziale", che terrà il giocatore fuori dai campi per un periodo significativo. Il Club América ha confermato che Malagon dovrà sottoporsi a esami approfonditi per valutarne l’entità.

Questa sventura del titolare potrebbe rivelarsi un’occasione per Ochoa, ancora attivo e protagonista nel campionato cipriota, con la sua squadra seconda in classifica. Con Malagon in dubbio, è Raúl “Tala” Rangel a essere in vantaggio per il ruolo di numero uno, ma Carlos Acevedo (Santos Laguna) e Ochoa stesso restano tra i candidati per difendere i pali del Tri durante il torneo. Se convocato, Ochoa entrerebbe in una ristretta élite con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, giocatori in grado di disputare un sesto Mondiale..