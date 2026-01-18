"Haaland lo spingerà in rete", Licha Martinez contro Scholes: "Me lo dica in faccia"

Il Manchester United finalmente si toglie una soddisfazione, battendo il Manchester City nel derby, alla prima in panchina di Michael Carrick. Un successo che arriva in un mare di critiche che i giocatori e lo staff dei Red Devils incassano da tempo, a partire da alcuni volti noti fra gli ex giocatori.

Su questo tema è intervenuto il difensore dello United Lisandro Martinez, che se l'è presa in particolare con le ex leggende del club Nicky Butt e Paul Scholes.

Butt aveva detto, intervenendo al podcast "The Good, The Bad & The Football" che Haaland avrebbe "preso Martinez e corso con lui in braccio" e avrebbe trattato l'argentino come un "bambino", mentre Scholes ha suggerito che l'attaccante norvegese lo avrebbe "gettato in rete" dopo aver segnato.

Alla domanda sul commento di Scholes, Martinez ha detto: "Onestamente, può dire quello che vuole. Gliel'ho già detto, se vuole dirmi qualcosa, può venire dove vuole. A casa mia, ovunque. Non mi interessa. E per quanto mi riguarda, rispetto le relazioni quando vogliono aiutare il club perché tutti possono parlare in televisione, ma quando li vedi qui faccia a faccia, nessuno ti dice niente...".

Poi ha aggiunto: "Quindi per quanto mi riguarda, non mi interessa davvero quello che dicono. Mi sono appena concentrato sulle mie prestazioni, sulle prestazioni della squadra e do tutto a questo club fino al mio ultimo giorno".