Paris Saint-Germain, assenza pesante per Luis Enrique: Kvaratskhelia out per influenza
Il PSG si prepara ad affrontare il Vendée Fontenay questa sera alle 21 nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa di Francia, ma il tecnico dei francrsi, Luis Enrique, dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti.
Il tecnico spagnolo non avrà a disposizione Safonov, Lee, Barcola e Hakimi, tutti indisponibili per la sfida. Scelta di gestione invece per Willian Pacho e Marquinhos, che saranno tenuti a riposo in vista dei prossimi impegni.
C’è poi il caso Khvicha Kvaratskhelia: come riportato da Le Parisien, l’esterno georgiano, già assente nella recente trasferta di Nantes, è alle prese con un sindrome virale e non prenderà parte all’incontro di Coppa.
Nonostante le numerose defezioni, il PSG resta largamente favorito contro la formazione di National 3, ma la gara rappresenta comunque un test utile per valutare le seconde linee e mantenere alta la concentrazione in una competizione che storicamente non ammette passi falsi.