Le battaglie di Haaland: "Asencio e Rudiger cercavano di litigare, mi piace"

E chi se non Erling Haaland poteva decidere Real Madrid-Manchester City? Il centravanti norvegese sta vivendo l'ennesima stagione irreale in termini di numeri, ieri ha siglato la sua nona rete in questa edizione della Champions League, che è valsa il definitivo 1-2 al Bernabeu per la squadra di Pep Guardiola.

Al termine del match parlando a TNT Sports lo stesso Haaland ha anche raccontato le battaglie vissute in campo, facendo capire il divertimento provato nel combattere, sportivamente parlando: "Asencio stava iniziando a spingermi e a cercare di litigare molto con me. È qualcosa che mi piace. E, naturalmente, anche Rudiger. Con lui abbiamo avuto delle grandi battaglie e oggi voleva un po' troppo, mi ha trattenuto in occasione del rigore. Quindi, per me, si trattava di un chiaro rigore".

La classifica marcatori in Champions League

9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Haaland (Manchester City) e Osimhen (Galatasaray)

5 reti: Martinelli (Arsenal), Kane (Bayern Monaco) e Goprdon (Newcastle)

4 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Rashford (Barcellona), Paixao (Marsiglia), Barnes (Newcastle), Vitinha (Paris Saint-Germain)

3 reti: Guruzeta (Athletic), Llorente (Atlético Madrid), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Luis Diaz e Karl (Bayern Monaco), Fermin (Barcellona), Hauge (Bodo/Glimt), Brandt, Guirassy e Nmecha (Borussia Dortmund), Estevao e Madueke (Chelsea), Burkardt (Eintracht Francoforte), Vlahovic (Juventus), Szoboszlai (Liverpool), Aubameyang e Greenwood (Marsiglia), Balogun (Monaco), McTominay (Napoli), Drioeuch e Pepi (PSV Eindhoven), Leandro Andreade (Qarabag), Trincao (Sporting CP)