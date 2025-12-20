Premier League, le formazioni ufficiali di Everton-Arsenal: le scelte di Moyes e Arteta

Un Arsenal in flessione, ma determinato a riprendersi la vetta della Premier League, vola a Liverpool per una trasferta tutt’altro che semplice. Ad attendere i Gunners non ci sono i Reds, bensì un Everton solido e ambizioso, pienamente coinvolto nella corsa alle competizioni europee.

La squadra di David Moyes arriva all’appuntamento forte di tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, un rendimento che conferma la crescita dei Toffees e la loro capacità di mettere in difficoltà anche le big. Con il Natale alle porte, però, nessuna delle due formazioni ha intenzione di fare sconti: in palio ci sono punti pesantissimi.

Sulla carta l’Arsenal parte con i favori del pronostico, grazie a una rosa di qualità superiore e a un gioco propositivo basato sul possesso e sull’intensità. L’Everton, dal canto suo, si affida a compattezza, fisicità e organizzazione difensiva, caratteristiche che spesso gli permettono di ribaltare le previsioni iniziali.

Le formazioni ufficiali

Everton (4-2-3-1): Pickford; J. O'Brien, Tarkowski (c), M. Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; D. McNeil, Charly Alcaraz, Grealish; Thierno Barry.

Allenatore: Moyes.

Arsenal (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Ødegaard (c), Zubimendi, D. Rice; Saka, Gyökeres, Trossard.

Allenatore: Arteta.