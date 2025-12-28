Hakimi vuole la Coppa d'Africa. Il terzino domani sarà in campo contro lo Zambia

Achraf Hakimi è pronto per tornare in campo a meno di due mesi dall'infortunio. Il terzino ha parlato in conferenza stampa mostrando entusiasmo per la presenza del compagno di squadra Kylian Mbappé in Marocco per la Coppa d'Africa. "È un piacere vedere un amico nel mio paese", ha dichiarato il giocatore del PSG. "Mbappé ama il Marocco, viene spesso qui e approfitta di tutto ciò che il paese può offrire, dalla cultura al cibo. Sono davvero contento che abbia deciso di seguire la partita dal vivo. Gli è piaciuta la nostra squadra e ha notato i progressi che abbiamo fatto, dicendo che possiamo puntare alla vittoria della Coppa d’Africa".

Le parole di Hakimi arrivano alla vigilia di una sfida cruciale per il Marocco: il match contro lo Zambia, decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale della CAN 2025. Il giocatore, assente da inizio novembre, tornerà in campo proprio in questa partita. La conferma è arrivata dal commissario tecnico Regragui, che ha annunciato il recupero del suo giocatore chiave, sottolineando quanto il suo rientro sia importante per la squadra in questo momento delicato del torneo.