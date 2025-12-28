In Inghilterra è "Cherki-mania": altra masterclass del talento del Manchester City

La stella di Rayan Cherki continua a brillare. Ieri il 22enne francese ha trascinato il Manchester City a una vittoria fondamentale in Premier League contro il Nottingham Forest (2-1), mettendo fine alla sua piccola astinenza da gol con un tiro decisivo all’83’.

Prima della rete, Cherki aveva già illuminato il match servendo un assist perfetto a Tijjani Reijnders sulla sinistra dell’area, firmando la sua settima assistenza stagionale in campionato e consolidando il titolo di miglior assist-man d’oltremanica. Un rendimento che sottolinea ancora una volta l’eccezionale talento del giovane francese, definito dal quotidiano L’Équipe "un talento incredibile" e protagonista di una prestazione completa, che ha permesso al City di conquistare tre punti vitali.

Anche la stampa internazionale ha messo in risalto il prodigio di Cherki. In Italia, il Corriere dello Sport evidenzia come il giovane talento abbia permesso alla squadra di Guardiola di restare a contatto con l’Arsenal nella corsa al vertice della Premier League. In Inghilterra, la "Cherki mania" è già scoppiata e conquista tifosi e media, sottolineando la capacità del francese di incidere nei momenti chiave.