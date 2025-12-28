Regragui conferma il ritorno di Hakimi: "Giocherà sicuramente, non so se dall'inizio"

Il Marocco ritroverà il suo uomo simbolo, Achraf Hakimi, nel terzo e ultimo incontro del girone della Coppa d'Africa 2025, in programma domani alle 20 contro la Zambia. A confermarlo in conferenza stampa è stato il commissario tecnico Walid Regragui, che ha sottolineato l’importanza del ritorno del suo "miglior giocatore e Pallone d’Oro africano" per il morale e la qualità della squadra.

"Achraf giocherà domani", ha dichiarato Regragui. "Non so se partirà titolare o entrerà a gara in corso, ma sarà in campo. La sua presenza cambia sicuramente il rapporto di forza". L’assenza del difensore nella prime due partite del torneo aveva costretto il Marocco a fare a meno del suo leader tecnico, ma la squadra è riuscita comunque a raccogliere punti preziosi. Lo stesso Hakimi ha parlato del suo stato fisico e della sua volontà di aiutare il gruppo: "Mi sento bene. Nei match precedenti non ero al 100%, ma ero disponibile per la squadra. Ora sto meglio e se devo giocare sono pronto, altrimenti sosterrò i compagni dalla panchina. Anche senza scendere in campo, il mio obiettivo resta vincere questa CAN".

Regragui ha anche evidenziato l’impatto psicologico del ritorno del suo campione: "La gente non si rende conto di quanto Achraf dia alla squadra. La sua presenza è fondamentale. Se togli un Mané al Senegal o un Salah all’Egitto, tutti noterebbero la differenza. Da noi forse il suo ruolo è sottovalutato, ma sono sicuro che con lui saremo ancora più forti".