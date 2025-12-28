Endrick al Lione, il talent scout del Real: "In Ligue 1 può segnare 12-15 gol in 6 mesi"

Il mercato invernale non ha ancora aperto ufficialmente, ma il Lione sembra già aver realizzato il colpo più importante. Nei giorni scorsi, il club francese ha annunciato l’arrivo di Endrick in prestito per sei mesi, offrendo al giovane brasiliano l’opportunità di rilanciarsi dopo un inizio di stagione tormentato: la stellina non rientrava nei piani di Xabi Alonso al Real Madrid e ha giocato col contagocce.

Allo stesso tempo, l’OL rinforza significativamente il reparto offensivo e l’annuncio del trasferimento ha subito generato grande entusiasmo a Lione, con record di visualizzazioni sui social. Tuttavia, come sempre, sarà il campo a giudicare le reali capacità del giocatore.

Secondo Defensa Central, la dirigenza del Real Madrid è molto fiduciosa: Juni Calafat, talent scout che aveva seguito Endrick fin dagli esordi, stima che il brasiliano possa realizzare tra i 12 e i 15 gol in Ligue 1. Il club spagnolo crede che il prestito permetterà al giovane di esprimere tutto il suo potenziale, crescere e tornare più pronto che mai nella prossima stagione. Dopo sei mesi a Lione, Endrick sarà quindi un rinforzo di peso per il Real Madrid. Un’opportunità preziosa sia per il giocatore che per Fonseca.