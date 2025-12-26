L'amicizia che commuove: Mbappé allo stadio con la maglia di Hakimi per Marocco-Mali

Separati perché in squadre differenti ma pur sempre in lotta diretta per la Champions League, il legame tra Kylian Mbappé e Achraf Hakimi resta fortissimo. Prima del suo approdo al Real Madrid, infatti, l'attaccante francese aveva un rapporto unico dentro e fuori dal campo con l'ormai ex compagno di squadra marocchino all'ombra della Tour Eiffel, al PSG.

Le strade si sono separate, ma la bromance è rimasta. E infatti questa sera, in occasione del match tra Marocco e Mali, l'attuale punta del Real è stato pizzicato dalle telecamere presente allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat per sostenere da vicino Hakimi. Pur partendo in panchina questa sera (gestito con il misurino dal CT Regragui dopo l'infortunio alla caviglia con il club), il giocatore del PSG potrà godere del tifo eccezionale di KM10, apparso sul maxi-schermo.

Sorridente e con indosso la maglia dei Leoni dell’Atlante con il numero 2. La stessa di Hakimi, portata sotto la giacca. Un gesto che ha portato a Mbappé un grandissimo applauso da parte dei tifosi presenti.

Formazioni ufficiali

Marocco (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; El Aynaoui, Amrabat, Ounahi; Diaz, El Kaabi, Saibari.

A disposizione: Ait Boudlal, Akhomach, Al Harrar, Belamrar, Ben Seghir, Chibi, El Khannouss, En Nesyri, Ezzalzouli, Hakimi, Masina, Munir, Rahimi, Talbi, Targhalline.

Allenatore: Regragui.

Mali (5-3-2): Diarra; W.Coulibaly, Camara, Dieng, Diaby, Gassama; L.Coulibaly, Bissouma, Doumbia; Sinayoko, Sangare.

A disposizione: El Bilal Touré, I.Sissoko, Samassa, Nene, Haidara, M.Fofana, M.Doumbia, K.Doumbia, Doucoure, Diawara, Diarra, Diakite, Dante, Ma. Camara, Momo Camara.

Allenatore: Saintfiet.

Classifica gruppo A

1. Marocco 3

2. Zambia 2

3. Mali 1

4. Isole Comore 1

Il programma di oggi

Angola - Zimbabwe 1-1

Egitto - Sudafrica 1-0

Zambia - Comore 0-0

Marocco - Mali ore 21:00