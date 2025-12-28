Wirtz si è sbloccato. Il tedesco vuole sfruttare l'assenza di Salah per prendersi il Liverpool

Dopo una lunga attesa, Florian Wirtz ha finalmente trovato la rete con la maglia del Liverpool, mettendo fine a un digiuno che durava da 23 partite ufficiali. Il giovane centrocampista tedesco, 22 anni, ha vissuto con evidente sollievo il momento tanto atteso: "Ero molto felice e lo sono ancora", ha dichiarato al termine della sfida vinta 2-1 contro il Wolverhampton, silenziando almeno per il momento i critici.

Il quotidiano locale Liverpool Echo non ha nascosto l’entusiasmo: "Si fa strada l’ipotesi che questo sia solo l’inizio per il talentuoso centrocampista offensivo ad Anfield. Tutti pronti per un nuovo anno ricco di emozioni!". Il gol potrebbe rappresentare una svolta importante per l'ex Bayer Leverkusen, chiamato a confermare le proprie qualità in una squadra che punta a riscattare un inizio di stagione problematico. Dopo un periodo complicato e una lunga attesa per sbloccarsi, il talento sembra pronto a ritrovare fiducia, con l’obiettivo di contribuire in maniera determinante alla stagione dei Reds.

L'assenza di Salah, impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto, può consentirgli di trovare continuità e di convincere gli scettici. Resta da vedere cosa succederà con il rientro dell'idolo di Anfield. L'impressione è che il passaggio di testimone tra i due potrebbe essere più veloce del previsto.