Marocco, Hakimi: "I tifosi devono essere il nostro 12°, non è normale che ci fischino"

Achraf Hakimi ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo match del girone A della CAN 2025 contro la Zambia, per lanciare un messaggio chiaro ai tifosi. Nonostante il Marocco abbia ottenuto una vittoria contro le Comore (2-0) e un pareggio contro il Mali (1-1), i fischi provenienti dalle tribune del Prince Moulay Abdellah di Rabat hanno profondamente irritato il terzino del PSG, che domani tornerà in campo.

"So che i nostri tifosi non sono contenti", ha spiegato Hakimi. "Apprezziamo questa passione e lavoreremo per renderli felici, ma abbiamo bisogno del loro supporto: giochiamo in casa e non è normale che a volte ci fischino. I nostri tifosi sono il nostro dodicesimo uomo".

Il capitano ha voluto anche guardare avanti, cercando di trasformare la tensione in motivazione. "Al PSG ho vissuto situazioni simili: dicevano che non avevamo una buona squadra, un grande allenatore, e alla fine siamo diventati campioni d’Europa. Abbiamo bisogno che i nostri tifosi stiano con noi: così potremo vincere insieme la Coppa d’Africa". Hakimi rientrerà dopo quasi due mesi, pronto a guidare i Lions de l’Atlas agli ottavi. Il Marocco sogna di riportare in patria un titolo continentale che manca dal 1976, con il capitano Hakimi a guidare la squadra e a unire la nazione attorno a un obiettivo comune.