Il Real valuta tutti i big in scadenza ma non parteciperà ad aste: arriverà solo chi serve

Il Real Madrid continua a guardare alla prossima estate affidandosi alla consueta strategia degli ultimi anni: puntare su calciatori con contratto in scadenza. Tuttavia, a Valdebebas sono ben consapevoli dei rischi di questo approccio, dato che molti giocatori e agenti cercano di sfruttare la situazione per attirare attenzione e creare pressione sui club attuali.

Nelle ultime settimane, nomi come Konaté, Upamecano e Rubén Neves sono stati proposti al Real Madrid. Tutti e tre hanno contratti in scadenza il 30 giugno ma la strategia del Real Madrid rimane chiara: il club non vuole partecipare ad aste che servono solo ad aumentare la visibilità dei calciatori. Ogni incontro con gli agenti di chi è in scadenza viene analizzato con attenzione e il mantra è "silenzio assoluto". L’obiettivo è replicare la politica seguita in passato con giocatori come Rüdiger, Alaba e Mbappé.

All’orizzonte ci sono altri profili interessanti: Bernardo Silva, Guéhi, Vlahovic, Gnabry e Goretzka. Tutti potranno firmare liberamente per qualsiasi club a partire dal 1° gennaio, ma il Real Madrid continuerà a selezionare con criterio, puntando su coloro che rappresentano un reale valore aggiunto per la squadra.