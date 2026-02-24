Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'Olympiacos

Un pareggio a reti bianche basta al Bayer Leverkusen per passare agli ottavi di finale di Champions. Nonostante una prova generosa, l'Olympiacos non riesce a sfondare ed esce dalla competizione pareggiando 0-0. A far pendere la bilancia in favore dei tedeschi di Hjulmand il 2-0 dell'andata nel Pireo firmato da una doppietta di Schick.

Buon ritmo ma nessun gol

Parte forte la squadra padrona di casa con una conclusione velenosa di Hofmann ma Tzolakis in qualche modo riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è il solito Schick a staccare di testa ma il pallone lambisce il palo alla destra di Tzolakis e termina sul fondo. Al quinto ancora l’ex Roma e Samp che elude la difesa greca e prova a scavalcare Tzolakis con un pallonetto che però non è preciso. La risposta biancorossa arriva sessanta secondi più tardi con Chiquinho che viene cercato sugli sviluppi di un corner ma il suo destro di prima intenzione dal limite dell’area termina alto di un soffio. I ritmi sono sempre molto alti con entrambe le squadre che cercano di crearsi varchi all’interno di difese che comunque sono molto attente. Olympiacos avanti ancora con Gelson Martins che manda al bar un avversario e poi tenta un tiro cross con l’esterno destro ma Blaswich è attento e blocca.

Forcinhg Olympiacos

La ripresa si apre con un’altra occasione per l'Olympiacos con Gelson Martins che fa partire un diagonale dall’interno dell’area di rigore ma Blaswich si distende e respinge il pallone salvando la sua porta. I greci spingono con insistenza sempre con Gelson Martins che scatta sulla destra ed effettua un cross basso verso il centro dell’area senza però trovare compagni di squadra. La squadra di Mendilibar staziona con costanza nella trequarti tedesca ma gli uomini di Hjulmand fanno buona guardia seppur non senza qualche sussulto per poi ripartire in contropiede come nell’occasione con Grimaldo che però non inquadra lo specchio della porta. Al 70’ è Andre Luiz che prova a scuotere i suoi ma la conclusione del neo entrato fra le file biancorossa termina alta sopra la traversa. Nel recupero l'Olympiacos si riversa in area avversaria ma si alza il muro di Tapsoba che difende lo 0-0 e vola agli ottavi di Champions.