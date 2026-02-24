Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'Olympiacos

Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'OlympiacosTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
ieri alle 22:51Calcio estero
Andrea Piras

Un pareggio a reti bianche basta al Bayer Leverkusen per passare agli ottavi di finale di Champions. Nonostante una prova generosa, l'Olympiacos non riesce a sfondare ed esce dalla competizione pareggiando 0-0. A far pendere la bilancia in favore dei tedeschi di Hjulmand il 2-0 dell'andata nel Pireo firmato da una doppietta di Schick.

Buon ritmo ma nessun gol
Parte forte la squadra padrona di casa con una conclusione velenosa di Hofmann ma Tzolakis in qualche modo riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è il solito Schick a staccare di testa ma il pallone lambisce il palo alla destra di Tzolakis e termina sul fondo. Al quinto ancora l’ex Roma e Samp che elude la difesa greca e prova a scavalcare Tzolakis con un pallonetto che però non è preciso. La risposta biancorossa arriva sessanta secondi più tardi con Chiquinho che viene cercato sugli sviluppi di un corner ma il suo destro di prima intenzione dal limite dell’area termina alto di un soffio. I ritmi sono sempre molto alti con entrambe le squadre che cercano di crearsi varchi all’interno di difese che comunque sono molto attente. Olympiacos avanti ancora con Gelson Martins che manda al bar un avversario e poi tenta un tiro cross con l’esterno destro ma Blaswich è attento e blocca.

Forcinhg Olympiacos
La ripresa si apre con un’altra occasione per l'Olympiacos con Gelson Martins che fa partire un diagonale dall’interno dell’area di rigore ma Blaswich si distende e respinge il pallone salvando la sua porta. I greci spingono con insistenza sempre con Gelson Martins che scatta sulla destra ed effettua un cross basso verso il centro dell’area senza però trovare compagni di squadra. La squadra di Mendilibar staziona con costanza nella trequarti tedesca ma gli uomini di Hjulmand fanno buona guardia seppur non senza qualche sussulto per poi ripartire in contropiede come nell’occasione con Grimaldo che però non inquadra lo specchio della porta. Al 70’ è Andre Luiz che prova a scuotere i suoi ma la conclusione del neo entrato fra le file biancorossa termina alta sopra la traversa. Nel recupero l'Olympiacos si riversa in area avversaria ma si alza il muro di Tapsoba che difende lo 0-0 e vola agli ottavi di Champions.

Articoli correlati
Ritmi alti, nessun gol a Leverkusen: Bayer e Olympiacos vanno negli spogliatoi sullo... Ritmi alti, nessun gol a Leverkusen: Bayer e Olympiacos vanno negli spogliatoi sullo 0-0
Bayer Leverkusen-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Schick guida l'attacco rossonero... Bayer Leverkusen-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Schick guida l'attacco rossonero
Bundesliga, tre punti col brivido per il Bayern. Bayer k.o., l'Augusta passa a Wolfsburg... Bundesliga, tre punti col brivido per il Bayern. Bayer k.o., l'Augusta passa a Wolfsburg
Altre notizie Calcio estero
Atletico Madrid, Sorloth: "Sto benissimo in questo momento. Giocato un'ottima partita"... Atletico Madrid, Sorloth: "Sto benissimo in questo momento. Giocato un'ottima partita"
Monaco, la ricetta di Pocognoli: "Ambiziosi e ponderati nel nostro approccio alla... Monaco, la ricetta di Pocognoli: "Ambiziosi e ponderati nel nostro approccio alla gara"
Atletico, Simeone su Griezmann: "Spero che scelga ciò che ritiene meglio e ciò che... Atletico, Simeone su Griezmann: "Spero che scelga ciò che ritiene meglio e ciò che desidera"
Chiamatela “Champions Premier League”. Sei squadre inglesi su sei agli ottavi di... Chiamatela “Champions Premier League”. Sei squadre inglesi su sei agli ottavi di finale
Hauge si regala un record a Milano: è il miglior norvegese in Champions con un club... Hauge si regala un record a Milano: è il miglior norvegese in Champions con un club del suo paese
Real, allarme per Arbeloa. Dalla Francia: Mbappé verso il forfait per la gara contro... Real, allarme per Arbeloa. Dalla Francia: Mbappé verso il forfait per la gara contro il Benfica
Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'Olympiacos... Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'Olympiacos
Newcastle agli ottavi di Champions: primo gol per Tonali! Ora sfida a Barcellona... Newcastle agli ottavi di Champions: primo gol per Tonali! Ora sfida a Barcellona o Chelsea
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter, Chivu: "C'è amarezza, i ragazzi hanno dato il meglio. Complimenti al Bodo"
2 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
3 Bodo agli ottavi, Knutsen critico: "Continuavamo a perdere palla, spaventati nel primo tempo"
4 Inter, Luis Henrique: "Fatto di tutto per fare gol. Adesso pensiamo al campionato"
5 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Immagine top news n.1 Inter fuori dalla Champions, cosa c’entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Immagine top news n.2 Inter-Bodo/Glimt 1-2, le pagelle: Akanji imperdonabile, Hauge purga da milanista. Ma Thuram?
Immagine top news n.3 Debacle Inter in Champions League: crolla 1-2 a San Siro, eliminata dal Bodo/Glimt
Immagine top news n.4 Inter, Marotta: "Simeone? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"
Immagine top news n.5 Galatasaray, Osimhen apre: "Sarebbe un privilegio giocare nella Juventus"
Immagine top news n.6 Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Immagine top news n.7 Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Cremonese in difficoltà. Parma, ecco in cosa è stato bravo Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sabato: "Inter, devi sfiancare fisicamente il Bodo. Thuram deve giocare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bodo/Glimt, Knutsen: "Chivu uomo fantastico. Campo? Ci siamo allenati anche sull'erba naturale"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha più energie, ma non è una scusa. Hanno dimostrato superiorità"
Immagine news Serie A n.3 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Immagine news Serie A n.4 Bodo agli ottavi, Knutsen critico: "Continuavamo a perdere palla, spaventati nel primo tempo"
Immagine news Serie A n.5 Hague pigliatutto: è stato premiato come 'Player of the Match' di Inter-Bodo/Glimt
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "C'è amarezza, i ragazzi hanno dato il meglio. Complimenti al Bodo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani su Corona: "Avrebbe fatto bene a fare come Desplanches"
Immagine news Serie B n.2 Terza trasferta di fila vietata: anche a Pescara il Palermo non avrà i suoi tifosi al seguito
Immagine news Serie B n.3 Tredici reti al passivo nelle ultime cinque. Per Klinsmann il Mondiale rischia di allontanarsi
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Okoro senza paura: "Derby con l'Avellino? Queste partite si devono vincere"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Immagine news Serie B n.6 Disavventura per il nuovo portiere del Pescara Brondbo: è arrivato senza bagaglio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Union Brescia sulla chiusura della Curva Nord: "Il razzismo non appartiene allo sport"
Immagine news Serie C n.2 Il giardino dei nonni e la sfida al Trabzonspor. Zanchetta dell'Inter U23 si racconta
Immagine news Serie C n.3 Sabatini regista dell'arrivo di Cosmi a Salerno. Faggiano non saldo e spunta un erede
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Bifulco: “Stagione importante. La vittoria contro la Juve pesa nella testa”
Immagine news Serie C n.5 Troise: “Lumezzane, è scattata subito la scintilla. Ferro? Ha capacità superiori alla media"
Immagine news Serie C n.6 Malotti: "Cosmi in C dopo 25 anni? Fare l’allenatore è come andare in bicicletta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.2 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV