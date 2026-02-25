Atletico Madrid, Sorloth: "Sto benissimo in questo momento. Giocato un'ottima partita"

Autore di una tripletta questa sera nel successo dell'Atletico Madrid contro il Brugge, l'attaccante Alexander Sorloth ha commentato dopo essere stato premiato come MVP dell'incontro: "È stata una partita incredibile - ha commentato il centravanti -. Siamo stati bravi ad avanzare e i miei compagni mi hanno fatto degli ottimi passaggi.

Meglio nel secondo tempo? Abbiamo avuto più possesso palla, siamo riusciti a dominare. Nel complesso, abbiamo giocato un'ottima partita. Il Brugge? Individualmente non tanto, ma collettivamente giocano molto bene. Era una squadra difficile da affrontare. La tripletta? Mi sento benissimo in questo momento. Essere cinici sotto porta è una sensazione fantastica".