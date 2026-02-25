Atletico Madrid, Sorloth: "Sto benissimo in questo momento. Giocato un'ottima partita"
Autore di una tripletta questa sera nel successo dell'Atletico Madrid contro il Brugge, l'attaccante Alexander Sorloth ha commentato dopo essere stato premiato come MVP dell'incontro: "È stata una partita incredibile - ha commentato il centravanti -. Siamo stati bravi ad avanzare e i miei compagni mi hanno fatto degli ottimi passaggi.
Meglio nel secondo tempo? Abbiamo avuto più possesso palla, siamo riusciti a dominare. Nel complesso, abbiamo giocato un'ottima partita. Il Brugge? Individualmente non tanto, ma collettivamente giocano molto bene. Era una squadra difficile da affrontare. La tripletta? Mi sento benissimo in questo momento. Essere cinici sotto porta è una sensazione fantastica".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Inter fuori dalla Champions, cosa c’entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
