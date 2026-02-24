Real, allarme per Arbeloa. Dalla Francia: Mbappé verso il forfait per la gara contro il Benfica
Allarme Kylian Mbappé per il Real Madrid. La formazione di Arbeloa scenderà in campo domani al "Bernabeu" per affrontare il Benfica dell'ex Mourinho. Si parte dall'1-0 per le Merengues con cui si è conclusa la sfida di andata al Da Luz con i rossi lusitani che per accedere agli ottavi di finale dovranno per forza vincere con due gol di scarto. Servirà dunque un'impresa alle Aquile portoghesi che potrebbero avere un piccolo vantaggio in campo.
Secondo quanto riporta L'Equipe, potrebbe esserci il forfait dell'attaccante francese. Sempre secondo il media transalpino Mbappé non avrebbe concluso l'allenamento odierno a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro. Da confermare se Arbeloa rinuncerà alla sua stella in avanti oppure se il giocatore stringerà i denti e scenderà in campo.
