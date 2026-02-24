Chiamatela “Champions Premier League”. Sei squadre inglesi su sei agli ottavi di finale

Si scrive Champions League, ma si legge Champions Premier League. Il passaggio del turno del Newcastle, già blindato dopo il 5-1 dell’andata, a scapito del Qarabag infatti porta a sei le squadre inglesi, su sei iscritte, che prenderanno parte agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. E non solo visto il tabellone: c’è infatti ancora la possibilità che tutte quante le formazioni di Premier League possano accedere ai quarti di finale. L’unico incrocio possibile infatti è quello fra Newcastle e Chelsea (con il Barcellona che potrebbe evitare questa eventualità).

Se i Magpies hanno dovuto superare lo scoglio degli spareggio le altre cinque avevano già staccato il biglietto per gli ottavi nel corso della fase a campionato quasi monopolizzando le prime otto posizioni: l’Arsenal ha infatti chiuso al primo posto con 24 punti con il Liverpool a quota 18 terzo e il Tottenham quarto con 17 punti conquistati. Sedici invece i punti di Chelsea e Manchester City che hanno chiuso alla pari con Barcellona e Sporting Lisbona conquistando rispettivamente la sesta e ottava piazza per la differenza reti.

Il Newcastle è stato comunque vicinissimo a qualificarsi direttamente per gli ottavi avendo chiuso al dodicesimo posto con 14 punti, come i campioni in carica del Paris Saint-Germain.