Ufficiale Heitinga torna in sella dopo il disastro all'Ajax: nuovo assistente di Frank al Tottenham

Archiviata la disastrosa esperienza come allenatore dell'Ajax, John Heitinga è già tornato in sella. Sono passati soltanto due mesi dall'esonero che si consumò ad inizio dello scorso novembre, dopo un avvio fallimentare in campionato e in Champions League, dove i lancieri persero le prime quattro gare su quattro. Fatale fu proprio uno 0-3 rimediato dal Galatasaray alla Johan Cruijff Arena, che spinse la dirigenza del club a separarsi dall'ex difensore.

Eppure Heitinga ci ha messo appena 71 giorni per trovare un nuovo incarico. E' ufficiale, infatti, il suo passaggio al Tottenham come nuovo assistente dell'allenatore Thomas Frank. "John è un'ottima aggiunta al nostro staff tecnico" ha dichiarato ai canali ufficiali l'allenatore danese degli Spurs. E ha aggiunto: "Le sue capacità, la sua personalità e il suo carattere aggiungeranno un valore enorme sia dentro che fuori dal campo. Ha avuto una carriera da giocatore impressionante in tutta Europa, compresi cinque anni in Premier League, e con la nazionale olandese. Come ex difensore, questa sarà una delle sue principali responsabilità in campo di allenamento e porterà con sé una grande esperienza di allenatore e dirigente a tutti i livelli del gioco, il che ci aiuterà davvero ad andare avanti".

Questa, invece, la nota con cui il Tottenham ha comunicato l'ingaggio di Heitinga: "Siamo lieti di dare il benvenuto nel Club a John Heitinga come assistente allenatore della prima squadra, che si unisce allo staff tecnico di Thomas Frank. John ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2016, dopo essersi ritirato dall'attività a giocatore, lavorando con le squadre giovanili dell'Ajax e assumendo ad interim la guida della squadra senior dei giganti olandesi nel gennaio 2023, per il resto della stagione. In vista della stagione successiva, si è unito al West Ham United come assistente della prima squadra prima di essere nominato assistente allenatore del Liverpool nel luglio 2024, aiutando i Reds a vincere il titolo di Premier League la scorsa stagione. Più di recente, ha lasciato il Merseyside ed è tornato all'Ajax per diventare capo allenatore nel maggio 2025. Da giocatore, John ha collezionato più di 400 presenze con i club di Ajax, Atletico Madrid, Everton, Fulham e Hertha BSC. Inoltre, l'ex difensore centrale ha collezionato 87 presenze con la nazionale olandese e ha rappresentato il suo paese in numerosi tornei importanti".