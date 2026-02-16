Tottenham, anche Heitinga lascia gli Spurs. L'olandese era arrivato un mese fa

Con l'esonero di Thomas Frank, anche John Heitinga ha lasciato il Tottenham. Non c'è nulla di ufficiale in verità, con il club londinese che non ha fatto comunicazioni in merito. Tuttavia i media inglesi sono concordi sul fatto che l'olandese abbia lasciato il suo incarico di vice-allenatore, rassegnando le dimissioni.

Con l'arrivo di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs sono arrivati anche alcuni assistenti di fiducia del croato. Tuttavia, Heitinga aveva la possibilità di rimanere ma la scelta alla fine è ricaduta sulle dimissioni, poco più di un mese dopo la sua nomina.