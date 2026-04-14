Ufficiale Hoffenheim, fiducia massima in Ozan Kabak: il difensore turco ha rinnovato il contratto

L'Hoffenheim blinda uno dei suoi punti fermi: Ozan Kabak ha rinnovato il contratto con il club tedesco, prolungando un accordo che sarebbe scaduto nel 2026. Un segnale chiaro di continuità e ambizione da parte della società.

Il direttore sportivo Andreas Schicker ha sottolineato l’importanza dell’intesa: "Siamo molto felici che, nonostante diverse offerte, Ozan abbia scelto consapevolmente di restare con noi. È un segnale forte. Dopo il grave infortunio, è tornato dimostrando di essere un pilastro della squadra". Schicker ha poi evidenziato le qualità del difensore: solidità nei duelli, fisicità, capacità realizzativa e una mentalità definita "eccezionale".

Sulla stessa linea il centrale turco, che ha espresso piena soddisfazione: "Mi sento a casa all'Hoffenheim e vedo un grande potenziale per crescere insieme. Il club ha sempre creduto in me, anche durante il lungo infortunio. Voglio continuare a far parte di questo percorso e raggiungere obiettivi ambiziosi". Arrivato nel 2022 dallo Schalke 04, Kabak ha collezionato finora 84 presenze ufficiali con 12 gol. In questa stagione è tornato in campo dopo la rottura del legamento crociato subita nell’estate 2024, totalizzando 21 presenze e 4 reti. Nel suo percorso anche esperienze con Galatasaray, Stoccarda, Liverpool e Norwich City. Con la nazionale turca conta 28 presenze e ha recentemente conquistato la qualificazione al Mondiale 2026.