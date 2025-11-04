Benfica, Mourinho al Campus dall'alba al tramonto: spesso pranza con membri dell'academy

José Mourinho è tornato in un ambiente a lui familiare nel settembre scorso, firmando con il Benfica. La sua brillante carriera da allenatore era iniziata proprio all'Estádio da Luz, anche se la sua prima esperienza come tecnico del Benfica, nel 2000, durò appena 11 partite. Dopo aver collezionato importanti trofei con club del calibro di Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Roma, il carismatico 62enne ha deciso di ripercorrere i passi che lo hanno visto muovere i primi passi da professionista.

E in questa seconda avventura a Lisbona, non sembra intenzionato a lasciare nulla al caso. Il Benfica ha rivelato che Mourinho trascorre moltissimo tempo presso la base di allenamento del club a Seixal, un'abitudine che gli permette di frequentare i giovani calciatori nella loro mensa. Il club sul sito ufficiale ha spiegato: "L'allenatore ha stabilito una routine dall'alba al tramonto a Seixal, assistendo frequentemente alle partite e alle sessioni di allenamento delle squadre giovanili del club. In alcune occasioni, José Mourinho si unisce a coloro che fanno del Benfica Campus la loro residenza, condividendo il tavolo da pranzo con giocatori e allenatori dell'Accademia giovanile, i quali trovano ispirazione nell'illustre presenza del pluripremiato tecnico".

È stato anche rivelato che Mourinho si ferma a dormire in sede quando la sua giornata lavorativa si protrae fino a tarda sera. Il Benfica ha aggiunto: "Gli orari di lavoro prolungati hanno anche portato l'allenatore nella sua stanza al Benfica Campus, dove ha dormito diverse notti prima dell'inizio di una nuova giornata interamente dedicata all'intera struttura calcistica del Benfica".